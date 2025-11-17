Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar

Kocasinan'da 7 noktada açılan Sinan Kütüphaneleri, modern çalışma alanları ve sunduğu imkânlarla öğrencilere verimli ortam sağlıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:56
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar

Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle eğitim hamlesi

Modern tasarım ve ferah çalışma alanlarıyla 7 noktada hizmet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın "Kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz" anlayışıyla ilçeye kazandırdığı Sinan Kütüphaneleri, her yaştan vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Modern tasarımları, ferah çalışma alanları ve sunduğu imkânlarla öne çıkan kütüphaneler, özellikle öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma süreçlerine önemli katkı sağlıyor. Sessiz, konforlu ve güvenli ortamlar sunan tesisler, gençlerin verimli vakit geçirmesine ve sosyal etkileşim kurmasına imkân tanıyor.

Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, gençlere ve çocuklara düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamı sunuyor.

Başkan Çolakbayrakdar şu ifadeleri kullandı: "Şehrimiz için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkânlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğimizden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Sinan Kütüphanesi’ni geçtiğimiz yıllarda şehrimize kazandırdık. Gençlerimiz hem ders çalışıyor, hem verimli vakit geçiriyor, hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katıyoruz. Özellikle yaptığımız projeler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında hemşehrilerimin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz".

Kütüphanelerden faydalanan gençler de memnuniyetlerini dile getirdi: "Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak çok verimli oluyor. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Ev ortamından bile daha güzel. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz. Bu güzel hizmetten dolayı özellikle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz".

Sinan Kütüphaneleri, Kocasinan'da eğitimi destekleyen, gençlerin ve çocukların bilgiye erişimini kolaylaştıran nitelikli sosyal alanlar sunmaya devam ediyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’IN “KÜTÜPHANELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ŞEHİR...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’IN “KÜTÜPHANELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ” ANLAYIŞIYLA İLÇEYE KAZANDIRDIĞI SİNAN KÜTÜPHANELERİ, HER YAŞTAN VATANDAŞIN İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’IN “KÜTÜPHANELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ŞEHİR...

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
2
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
3
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
4
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"
5
Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 11 Tutuklama, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
6
Erzurum STK’ları Kocaeli’de Bir Araya Geldi
7
Kaymakam Kahraman Alem Köyünde Ev Ziyaretlerinde

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı