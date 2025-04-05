Köçimov: Taşkent, Uluslararası Diplomasi İçin Tarihi Bir Adım Atıyor

Özbekistan, Diplomasi Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Özbekistan Haber Ajansı Genel Müdürü Köçimov, Taşkent'in uluslararası diplomasideki rolünü değerlendirdi. Orta Asya’da ilk kez Taşkent’te düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu, ülke açısından büyük önem taşıyor.

2025, Önemli Bir Dönüm Noktası

UzA Genel Müdürü ve Senatör Abdusaid Köçimov, bu yıl Özbekistan'da devlet başkanları seviyesinde zirvelerin düzenlenmeye devam edeceğini belirterek, 2025'in uluslararası arenada kritik bir yıl olacağını vurguladı.

Köçimov, yarın gerçekleştirilecek olan PAB Genel Kurulu için, bu etkinliğin dünya parlamenterizmi tarihinde önemli bir olay olduğunu ve tüm dünyanın bu gelişmeyi yakından takip edeceğini ifade etti.

PAB Genel Kurulu'nda Hangi Konular Ele Alınacak?

Foruma 181 ülke ve 25'ten fazla uluslararası kuruluşun katılmasının beklendiğini anlatan Köçimov, toplantıda insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluğun azaltılması, hukukun üstünlüğü, bilim ve teknolojinin geliştirilmesi gibi önemli konuların tartışılacağına dikkat çekti.

Köçimov, genel kurulun barış ve demokrasi konularına da odaklanacağını belirterek, “Günümüz dünyasında toplumsal adalet ve eşitlik gibi konular tüm devletler için büyük bir görev haline gelmiştir,” dedi.

PAB'ın Tarihsel Önemi

PAB, 1889 yılında kurulmuş olan köklü geçmişe sahip bir uluslararası yasama organıdır. Köçimov, bu önemli etkinliğin Özbekistan 2030 Stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilen reformların sonuçlarını uluslararası topluma tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunacağını belirtti.

2025'e Giden Yolda Adımlar

Özbekistan, liderler düzeyindeki uluslararası toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl boyunca gerçekleştirilecek zirveler, Özbekistan'ın diplomasi alanındaki aktif rolünü pekiştirecek.

Köçimov, Semerkand’da düzenlenecek Avrupa Birliği-Orta Asya Zirvesi ve diğer önemli toplantıların da bu süreci destekleyeceğini ifade etti.

PAB Genel Kurulu: Yeni Bir Yol Haritası

Genel kurulda kabul edilecek belgelerin, 21. yüzyılda parlamentolar için yol haritası olacağına inandığını vurgulayan Köçimov, parlamentoların yoksulluğu azaltma ve toplumsal değişimi hayata geçirme konusundaki rolünün nasıl güçleneceğine dair önemli adımlar atılacağına dikkat çekti.

Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) Genel Müdürü Senatör Abdusaid Köçimov, Taşkent’te "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kuruluna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) Genel Müdürü Senatör Abdusaid Köçimov, Taşkent’te "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kuruluna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.