Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Latin Amerika ve Karayipler'in Birliği İçin Mücadele Edeceğini Açıkladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bölgesel ve küresel zorluklarla mücadelede Latin Amerika ve Karayipler'in birliği için kararlı adımlar atacağını duyurdu. Honduras'ın başkenti Tegucigalpa’da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'nin kapanışında konuşan Petro, topluluk üyelerine işbirliği ve dayanışma çağrısında bulundu.

CELAC dönem başkanlığını Xiomara Castro'dan devralan Petro, "Latin Amerika ve Karayipler'in birliği için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, CELAC üyeleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Bizler yalnızca halklar değiliz, birbirine yardım eden halklarız" dedi.

Petro, benimsenmesi gereken bazı önceliklere de değindi. Haiti, Küba, Venezuela ve Panama gibi ülkelere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten Petro, başkanlığı süresince Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırılara karşı durmak için çaba göstereceğini vurguladı.

Latin Amerika ve Karayipler İşbirliği İçinde Hareket Etmeli

Petro, sözlerine şöyle devam etti: "CELAC'ın başkanı olarak misyonum, Latin Amerika ve Karayipler'i tüm dünya ile köprü kuran bir konuma getirmek olacak. Bölgesel ve küresel zorluklarla yüzleşmek, işbirliğini artırmak ve üye ülkelerin entegrasyonunu sağlamak adına CELAC'ın rolünü yeniden tanımlamalıyız. Küba ve Venezuela'ya yardım etmeliyiz; insanları siyasi amaçlar için istismar etmeye izin veremeyiz."

Yenilenebilir Enerji ve Gıda Egemenliği

Petro, küresel ısınma ile mücadelede yenilenebilir enerji kullanımını artırma çağrısında bulunarak, "Güney'den gelen temiz enerjiyle ABD ekonomisinin karbonsuzlaşmasına katkı sunmak için Amerika kıtasında bir elektrik ağı kurmalıyız. Su kaynaklarını ve verimli toprakları tükenmekte olan bir dünyayı beslemek için gıda egemenliği ağımızı inşa etmeliyiz" sözleriyle dikkat çekti.

Sonuç olarak, Petro'nun liderliğinde Latin Amerika ve Karayipler, birlik ve dayanışma içinde hareket etmeyi amaçlıyor.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa’da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'nin kapanışına Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da katılarak konuşma yaptı.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa’da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'nin kapanışına Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da katılarak konuşma yaptı.