Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanında Yeni Gelişmeler: Ateşkese Rağmen İlerleyiş Sürüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı Devam Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda ilan edilen ateşkese rağmen, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, isyancılar Güney Kivu eyaletine bağlı Nyabibwe kasabasının kontrolünü ele geçirdi. M23 üyeleri, güvenlik güçleriyle yaşanan yoğun çatışmaların ardından bu kasabada hakimiyet kurdu.

Çatışmalar ve Ateşkes İddiaları

Nyabibwe çevresinde M23 ile ordu arasında çatışmalar hala devam etmekte. Isyancılar, geçtiğimiz haftalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Gomayı ele geçirmiş ve 2 gün önce bir ateşkes ilan ettiklerini duyurmuşlardı. Ancak KDC hükümeti, bu tek taraflı ateşkesin yanıltıcı bir propaganda olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü belirtti.

İnsani Durum ve Yerinden Olmalar

KDC'deki çatışmaların etkisi oldukça ağır. Yıl başından bu yana, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında süregelen şiddetli çatışmalar sonucunda 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, bu çatışmalar sonucu şimdiye kadar 900 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda’yı M23'e destek vermekle suçlamalarına rağmen, Ruanda iddiaları reddetmektedir. İsyancı grup, 23 Mart 2009 tarihinde bölge ülkeleri tarafından imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkmış ve zamanla M23 olarak anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.