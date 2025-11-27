Konya Beyşehir'de kayıp çocuk Berk İvacık için 27 saattir arama sürüyor

Yayın Tarihi: 27.11.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 20:19
Arama çalışmaları genişletildi

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Berk İvacık'tan haber alamayan ailesinin jandarmaya bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları 27 saattir devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara aile, mahalle sakinleri, jandarma, arama kurtarma ekipleri ve komando birliği'nden gelen askerler destek veriyor. Ekipler aramalarda dron ve kokuya duyarlı köpeklerden de faydalanıyor.

Arama ekipleri, Asar mevkisindeki bir bağ evinin önünde Berk İvacık’ın motosikletini bulmasının ardından çalışmaları bu kesimde yoğunlaştırdı. Dağlık alanda her yer karış karış aranırken, bölgedeki bağ evleri, yapılar, baraj çevresi ve su kuyuları gibi muhtemel olabilecek her yerde arama yürütüldü. Akşam saatlerine kadar Üzümlü Mahallesi'nin farklı alanlarında yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Öte yandan ekipler, kayıp İvacık’ın cep telefonunun baz kaydı ölçümlerinden yer değiştirdiğini tespit etti. Beyşehir ilçe merkezinden sinyal alındığı bilgisi üzerine arama alanı genişletildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de şehir merkezinde kayıp çocuğun bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkililer ve arama ekipleri, bilgisi olanların jandarma ve emniyet birimlerine haber vermesini istiyor.

