Konya Bozkır'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'nın Bozkır ilçesi Sarıoğlan Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:35
Sarıoğlan Mahallesi girişinde çarpışma

Konya'nın Bozkır ilçesi Sarıoğlan Mahallesi girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki otomobil ile M.A.T. idaresindeki araç Sarıoğlan Mahallesi Bozkır girişinde çarpıştı. Kazada, Mehmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

