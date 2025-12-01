Konya Bozkır'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
Sarıoğlan Mahallesi girişinde çarpışma
Konya'nın Bozkır ilçesi Sarıoğlan Mahallesi girişinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki otomobil ile M.A.T. idaresindeki araç Sarıoğlan Mahallesi Bozkır girişinde çarpıştı. Kazada, Mehmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.
KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI.