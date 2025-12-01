Konya'da 430 Bin TL İçin Çatıda İntihar Girişimi — 3 Saatlik İkna Sonuç Verdi

Konya'da 430 Bin TL İçin Çatıda İntihar Girişimi

Konya'da çalıştığı firmadan 430 bin lira alacağını alamadığını öne süren kişi, 2 katlı bir binanın çatısına çıkarak yarı çıplak halde intihar girişiminde bulundu. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olayın Detayları

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Manolya Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Konya'da bir firmaya çalışmak üzere gelen inşaat işçisi 28 yaşındaki A.G., yaptığı işleri tamamladıktan sonra alacağı 430 bin lira için anlaştığı firmaya başvurdu. Parasını alamayan A.G., iş yerinden ayrılarak sokak üzerindeki 2 katlı iş merkezinin çatısına çıktı.

Çatıda bulunan şahsı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı kurtarma hava yastığı açtı.

Uzun İkna Süreci ve Sonrası

Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs, firmanın ödeme yapması halinde girişiminden vazgeçeceğini belirtti. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından, firmadan ödeme sözü alınması üzerine A.G. çatıdan indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.G., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

