Konya'da ağaca çarpan otomobilden fırlayan yolcu hayatını kaybetti

Konya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu fırlayan yolcu Hatice Deveci ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada sürücü de yaralanarak tedavi altına alındı.

Kaza detayı

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, sürücü Hamdi Ç. yönetimindeki 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı ve takla attı.

Araçta yolcu olarak bulunan Hatice Deveci, kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır şekilde yaralandı. Sürücü ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası araçta küçük çaplı bir yangın çıktı.

Müdahaleler ve son durum

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Deveci, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisinin ise Beyhekim Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

KONYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ.