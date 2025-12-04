Konya'da ağaca çarpan otomobilden fırlayan yolcu hayatını kaybetti

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu fırlayan yolcu Hatice Deveci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:48
Konya'da ağaca çarpan otomobilden fırlayan yolcu hayatını kaybetti

Konya'da ağaca çarpan otomobilden fırlayan yolcu hayatını kaybetti

Konya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu fırlayan yolcu Hatice Deveci ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada sürücü de yaralanarak tedavi altına alındı.

Kaza detayı

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, sürücü Hamdi Ç. yönetimindeki 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı ve takla attı.

Araçta yolcu olarak bulunan Hatice Deveci, kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır şekilde yaralandı. Sürücü ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası araçta küçük çaplı bir yangın çıktı.

Müdahaleler ve son durum

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Deveci, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün tedavisinin ise Beyhekim Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

KONYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ...

KONYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ.

KONYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'ya Kalibrasyon ve Sayaç Muayene Merkezi Projesi Vali Musa Işın'a Sunuldu
2
Adıyaman'da 30 Metrelik Şarampolden Uçan Otomobilde 2 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası
4
Dörtyol’da Ömür Irmalı'ya Fahri Trafik Polisliği — Polis Yeleğiyle Trafik Denetimi
5
Hatay'da Öğrencilere Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri
7
Eskişehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sergisi'nde Özel Bireylerin Eserleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün