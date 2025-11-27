Konya'da Alkollü Aday Sürücü 15 Kilometre Sonra Yakalandı: Ehliyet İptali ve 37 bin 354 lira Ceza

Konya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, 15 kilometre rotayı uzatıp yakalandı; sürücü ve araç sahibine toplam 37 bin 354 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:23
Konya'da Alkollü Aday Sürücü 15 Kilometre Sonra Yakalandı: Ehliyet İptali ve 37 bin 354 lira Ceza

Konya'da Alkollü Aday Sürücü 15 Kilometre Sonra Yakalandı: Ehliyet İptali ve 37 bin 354 lira Ceza

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde, Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde gece saatlerinde yapılan uygulamada bir araç durduruldu.

Uygulamada kontrol edilen 42 PE 357 plakalı otomobilin sürücüsü önce alkolmetreye üfledi ve o anda alkol çıkmadı. Ancak yapılan incelemede, sürücünün geçtiğimiz ağustos ayında alkollü araç kullanmaktan işlem görerek ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Denetim ve ceza detayları

Polis memurunun, sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaması uyarısında bulunması üzerine sürücünün dikkat çeken sözleri kayda geçti: "15 kilometre yolu uzatıyorum polise takılmamak için yavaş yavaş geleyim diye yalana gerek yok".

Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, sürücü ve araç sahibine toplam 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devamı

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı saat ve noktalarda trafik uygulamalarına aralıksız devam ediyor; amaç trafikte can güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak.

EKİPLER TARAFINDAN DURDURULAN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ, "15...

EKİPLER TARAFINDAN DURDURULAN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ, "15 KİLOMETRE YOLU UZATIYORUM POLİSE TAKILMADAN YAVAŞ YAVAŞ GELEYİM DİYE YALANA GEREK YOK YANİ" DİYE KENDİSİNİ AÇIKLADI.

KONYA'DA KIŞ AYLARINDA TRAFİK POLİSLERİNİN UYGULAMALARI GECE SAATLERİNDE DE DEVAM EDİYOR.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
3
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı
4
Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha
5
SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor
6
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti
7
Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?