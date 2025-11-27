Konya'da Alkollü Aday Sürücü 15 Kilometre Sonra Yakalandı: Ehliyet İptali ve 37 bin 354 lira Ceza

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde, Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde gece saatlerinde yapılan uygulamada bir araç durduruldu.

Uygulamada kontrol edilen 42 PE 357 plakalı otomobilin sürücüsü önce alkolmetreye üfledi ve o anda alkol çıkmadı. Ancak yapılan incelemede, sürücünün geçtiğimiz ağustos ayında alkollü araç kullanmaktan işlem görerek ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Denetim ve ceza detayları

Polis memurunun, sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaması uyarısında bulunması üzerine sürücünün dikkat çeken sözleri kayda geçti: "15 kilometre yolu uzatıyorum polise takılmamak için yavaş yavaş geleyim diye yalana gerek yok".

Yapılan işlemler sonucunda sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, sürücü ve araç sahibine toplam 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devamı

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı saat ve noktalarda trafik uygulamalarına aralıksız devam ediyor; amaç trafikte can güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayanlara gerekli yaptırımları uygulamak.

EKİPLER TARAFINDAN DURDURULAN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜ, "15 KİLOMETRE YOLU UZATIYORUM POLİSE TAKILMADAN YAVAŞ YAVAŞ GELEYİM DİYE YALANA GEREK YOK YANİ" DİYE KENDİSİNİ AÇIKLADI.