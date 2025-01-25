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Konya'da Çöken Binanın Enkazı Kaldırıldı

Konya Selçuklu'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayın detayları ve yapılan yardımlar öğrenildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:14
Konya'da Çöken Binanın Enkazı Kaldırıldı

Konya'da Çöken Binanın Enkazı Kaldırıldı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen bina çökmesi olayının ardından arama kurtarma faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Çökme olayının yaşandığı bölgede, Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü.

Trafik Akışı Normalleşiyor

Olay nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren kapatılan caddenin, ilerleyen saatlerde trafiğe açılacağı bildirildi. Bu durum, yerel halkın ve sürücülerin rahatlamasına katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Teşekkür Mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya üzerinden olayın takibinin sürdüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Altay, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Başkan Altay, mesajında ayrıca, "Olayın ilk anından itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Bu süreçte cansiperane çalışan AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Kızılay ve STK'larımıza, sahada görev yapan personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum." diyerek, olayın idari ve hukuki sürecinin de takipçisi olacaklarını duyurdu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı. Selçuk Mahallesi Beyşehir...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı. Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binada arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Ardından binanın enkazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı. Selçuk Mahallesi Beyşehir...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı. Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binada arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Ardından binanın enkazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

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