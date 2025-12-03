Konya'da Gerçeğini Aratmayan 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' Tatbikatı

Konya’da Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen tatbikatta ambulans ralli yarışması ve otobüs-otomobil çarpışması senaryosu gerçekçi şekilde canlandırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:34
Konya’da 'Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' çerçevesinde düzenlenen geniş kapsamlı tatbikat, gerçeğini aratmayan sahnelerle dikkat çekti. Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı senaryoda yaralılar, usta oyuncuları aratmayacak şekilde rollerini yerine getirdi.

Ambulans ralli ve eğitim parkurları

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Bölge Konya ambulans ralli yarışması kapsamında 112 sağlık ekipleri yarıştı. Ekipler, 3'er kişilik gruplar halinde zamana karşı yaralıyı en sağlıklı şekilde taşıma önceliğiyle yarıştı; ambulans sürücüleri ise çeşitli parkurlarda hastaneye en güvenli ve hızlı şekilde ulaşmak için ter döktü.

Kaza senaryosu ve müdahale

Etkinlik, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralılara ilk müdahale senaryosuyla sürdü. Tatbikat gereği hazırlanan gençler araç içinde kazazede rolünü üstlendi. Trafik kazası ihbarı üzerine sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahale süreci gerçekçi biçimde canlandırıldı.

Yetkilinin değerlendirmesi

Doç. Dr. Yusuf Yavuz, tatbikatın kapanışında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ambulans rallimizin amacı bölge ili olmamız hasebiyle Karaman ve Aksaray illerini de içine alarak üniversite ve belediyelerimizin desteği ile düzenledik. Yarışmamızın adı rally olunca yanlış anlaşılmasın rally gibi değil, bir eğitim amaçlı, bilgi paylaşımı ve tecrübe paylaşımı yapılması için bu tür bir etkinlik düzenledik. Senaryolarımız ise hastaya davranış parkuru hastaya hekimin nasıl davranacağı, nasıl ulaşacağını ileten bir parkur. İkinci parkurumuzda ise hasta taşıma parkuru vakanın bulunduğu yerden ambulansa kadar olan sürecin vakayı nasıl taşıyacaklarını öğrenerek tecrübe ediyorlar. Üçüncü parkurumuz ise yine Bakanlığımızın eğitimi sonucunda yaptığımız ambulansların olay yerine varış süreci, daha sonrasında neler yapılması gibi eğitici parkurlarımız var. Ben bütün katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan kazanmak değil, bir bilgi paylaşımı bilgi eğitimi gibi olmasını istiyoruz”

diye konuştu.

