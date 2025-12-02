Konya'da Jandarma 7/24 Sanal Devriye: Son 1 Ayda 2.920 Hesaba İşlem Yapıldı

Konya'da Jandarma 7/24 Sanal Devriye Faaliyeti Sürüyor

Konya’da jandarma ekipleri suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

1-30 Kasım Verileri ve İşlemler

Edinilen bilgiye göre, 1-30 Kasım tarihlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 bin 225, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 bin 830 olmak üzere toplamda 28 bin 55 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; bin 522 yasa dışı bahis sitesi, bin 398 müstehcen içerikli paylaşım yapan site/hesap olmak üzere toplam 2 bin 920 hesap hakkında işlem yapıldı.

Çalışmalarda ayrıca; 57 terör örgütü propagandası yapmak, 1 tehdit ve hakaret, 1 şantaj, 9 nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek, 1 genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, 3 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlardan ve 15 diğer olaylar kapsamında olmak üzere toplam 87 AKAR (Açık Kaynak Araştırma Raporu) tanzim edilerek ilgili adli makam ve kolluk birimlerine gönderildiği belirtildi.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ SUÇ VE SUÇLULUKLA MÜCADELE ETMEK AMACIYLA İNTERNET ORTAMINDA 7/24 SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYOR.