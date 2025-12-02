Konya'da Jandarma 7/24 Sanal Devriye: Son 1 Ayda 2.920 Hesaba İşlem Yapıldı

Konya jandarması 1-30 Kasım'da 28.055 sosyal medya/URL'yi inceledi, 2.920 hesap hakkında işlem yapıldı; 87 AKAR raporu adli makamlara gönderildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:26
Konya'da Jandarma 7/24 Sanal Devriye Faaliyeti Sürüyor

Konya’da jandarma ekipleri suç ve suçlulukla mücadele etmek amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

1-30 Kasım Verileri ve İşlemler

Edinilen bilgiye göre, 1-30 Kasım tarihlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 bin 225, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 bin 830 olmak üzere toplamda 28 bin 55 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırma sonucunda; bin 522 yasa dışı bahis sitesi, bin 398 müstehcen içerikli paylaşım yapan site/hesap olmak üzere toplam 2 bin 920 hesap hakkında işlem yapıldı.

Çalışmalarda ayrıca; 57 terör örgütü propagandası yapmak, 1 tehdit ve hakaret, 1 şantaj, 9 nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek, 1 genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, 3 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlardan ve 15 diğer olaylar kapsamında olmak üzere toplam 87 AKAR (Açık Kaynak Araştırma Raporu) tanzim edilerek ilgili adli makam ve kolluk birimlerine gönderildiği belirtildi.

