Konya'da Kartpostallık Sis Manzarası: Dron Görüntüleri

Konya sabahı yoğun sisle kaplandı; kent merkezini örten sis dron görüntülerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:43
Konya'da Kartpostallık Sis Manzarası

Konya kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi.

Şehir adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi azaldı ve kent merkezindeki binalar yer yer görünmez hale geldi.

Dron Görüntüleri Kartpostalı Andırdı

Havadan dron ile çekilen görüntüler, sabahın sisli atmosferiyle birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sis ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.

