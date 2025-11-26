Konya'da Kartpostallık Sis Manzarası: Dron Görüntüleri

Konya'da Kartpostallık Sis Manzarası
Konya kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, havadan dron ile görüntülendi.
Şehir adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi azaldı ve kent merkezindeki binalar yer yer görünmez hale geldi.
Dron Görüntüleri Kartpostalı Andırdı
Havadan dron ile çekilen görüntüler, sabahın sisli atmosferiyle birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Sis ilerleyen saatlerde etkisini yitirdi.
