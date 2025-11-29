Konya'da Kombi Patlaması: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'da kombi patlaması paniğe yol açtı
Olayın Detayları
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ulutepe Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede mutfakta bulunan kombide, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Saat 15.00 civarında oluşan olayın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın sırasında evde bulunan bir kişi dumandan etkilenerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının ardından dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Patlama sonrası çevredeki bina sakinleri ekiplerin çalışmalarını takip etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
