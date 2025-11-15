Konya’da Otogar Kavşağı’nda Tramvay Düzenlemesi Başladı

Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında Otogar Kavşağı’nda düzenleme başladı; kavşak üç katlı hale getirilecek, trafik yan yollardan sağlanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında Otogar Kavşağında düzenleme çalışmaları başladı.

Tümosan Kavşağı’ndan sonra başlayan yeni etapta, özellikle Otogar Kavşağında trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. Çalışma sırasında trafik, geçici olarak oluşturulacak yan yollardan sağlanacak; bu nedenle kavşaktaki yan yollar genişletiliyor. Mevcut sistem çalışmaya devam edecek ve üstten bir geçiş planlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söyledi: "Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında Tümosan Kavşağı’ndan sonra Otogar Kavşağı’nda da düzenleme çalışmalarına başladık. En yoğun kavşaklarımızdan birisi Otogar Kavşağı. Raylı sistem yapım çalışması başladığında trafik akışını yan yollardan sağlayacağımız için kavşaktaki yan yolları genişletiyoruz. Şu anda mevcut haliyle sistemimiz çalışmaya devam edecek. Burada üstten bir geçiş yapmayı planlıyoruz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nden gelip Halil Ürün Caddesi’ne geçen vatandaşlarımız ve ikinci etap tramvayımız üstten devam edecek. Dolayısıyla Otogar Kavşağı’nı üç katlı bir kavşağa dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece, hem tramvay mevcut trafiği etkilemeden geçiş yapmış olacak hem de orada yaşanan yoğunluğu azaltmış olacağız. Şehrimize bu tür güzellikleri kazandırmak için en az rahatsızlık vererek bu işleri yapmayı arzu ediyoruz. Hemşehrilerimize bu süreçte gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabı kapsamında yeni köprü çalışmaları başladığında, Otogar Kavşağında trafik, oluşturulacak yan yollardan ilerleyecek.

