Konya'da otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarptı: Araç alev aldı, 1’i ağır 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan 42 AIN 37 plakalı otomobil refüjdeki ağaca çarparak alev aldı; 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 00:09
Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 AIN 37 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Meydana gelen yaralanma ve yangın

Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü ise diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza sonrası araçta küçük çaplı yangın çıktı.

Müdahale ve trafik

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis ekiplerinin incelemesi sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

