Konya'da Psikiyatri Uzmanı Ferit K. Hakkında Uyuşturucu Reçete Davası

Olayın detayları

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit K.'ya ait özel klinikte, uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçetesi düzenlendiğini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Konya başta olmak üzere Karaman, Antalya ve Ankara'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı; adres aramalarında ise 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 36'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada, Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit K.'nın uyuşturucu özelliği olan ilaçları usulsüz yazabilmek için banka hesabına 3 ila 5 bin lira istediği ve para gönderildikten sonra reçete düzenlediği iddia edildi. Doktorun 2023 yılı temmuz ayında önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından Gürcistan'a gittiği, 1 Eylül 2023 tarihinde özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrendikten sonra e-imza ve e-reçete uygulaması üzerinden hesaplarına para gönderenlere bir süre daha reçete düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Duruşmada yapılan savunmalar

Tutuklu sanıkların yargılandığı duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından söz hakkı verilen sanık Ferit K., uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek cezaevindeki şartlara dayanamadığını ve tahliyesini istediğini söyledi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin madde ticareti yapmadığını, olması halinde bunun doktorluk görevini kötüye kullanma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Avukat ayrıca müvekkilinin Kıbrıs'tayken hakkında soruşturma başlatıldığını bildiğini, kaçmadığını ve ifadesini verdiğini belirterek tahliye talep etti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

PSİKİYATRİ UZMANI DOKTOR FERİT K.