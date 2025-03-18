Konya'da Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Törenle Takdim Edildi

Konya'da, 3 şehit ailesi ve 8 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Tören, Devlet Su İşleri (DSİ) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konya Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Devlet Övünç Madalyalarının milletin hürmeti ve bağlılığının en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Şehitler ve gazilerin, milletin vatan sevgisi ve cesaretinin sembolü olduğunu belirten Akın, "Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim sizlerin yanında olacaktır. Kıymetli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleri, devletimizin en yüksek takdirlerinden biri olan bu madalyalar, şehit ve gazilerimizin milletimize olan sadakatini gelecek nesillere aktarmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Törende, Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esad Kaya'nın ailelerine madalyalar takdim edildi. Ayrıca, gazilere yönelik madalya takdimleri de gerçekleştirildi. Gazi Yarbay Muammer Özdil, Gazi Per. Üsteğmen Durmuş Yunus Gedikli, Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Karakurt, Gazi Piyade Uzman Çavuş Muhammed Talha Aktaş, Gazi Piyade Uzman Çavuş Uğur Çalış, Gazi Piyade Uzman Çavuş Süleyman Oğuz, Gazi Polis Memuru Mehmet Doğan ve Gazi Piyade Sözleşmeli Er Celil Ömer Aygün de ödüllendirildi.

Törene protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin aileleri katıldı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Konya'da, 3 şehit ailesi ve 8 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Konya Valisi İbrahim Akın törende konuşma yaptı.

Konya'da, 3 şehit ailesi ve 8 gaziye törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Konya Valisi İbrahim Akın törende konuşma yaptı.