Konya'da Silahla Vurulan Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'da Aile Dramı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri, duygusal bir törenle defnedildi. Anne Canfeda (51), baba Nurettin (50), oğulları Hasan Can (18) ve Ali Tunç'un (28) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınıp Yazır Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze Töreni ve Duygular

Tunç ailesinin yakınları, tabutların başında büyük bir üzüntü yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, aile üyeleri toprağa verildi.

Ali Tunç'un Açıklamaları

Kardeşini ve ailesini kaybetmenin acısını yaşayan Ali Tunç, olayın şokunu hala atlatamadıklarını ifade etti. Ali, bu trajedinin hiç beklenmediği bir sonuç olduğunu vurguladı: "Ailesine zarar verecek bir çocuk değildi. Babasına saygıda kusur etmezdi ve babası da ona tüm sevgisini gösterirdi. İki ay önce babası anjiyo olmuştu; o sabaha kadar babasının yanında nöbet tuttu. Nasıl böyle bir şey olabilir, aklım almıyor."

Olayın Detayları

Olay, 27 Ocak’ta Parsana Mahallesi Murat Sitesi'ndeki dairede komşuların silah sesleri duyması üzerine ihbarıyla ortaya çıktı. Polis, evde aynı aileden 4 kişinin cesedine ulaştı. İddialara göre, Ali Tunç'un aile üyelerini öldürdükten sonra intihar ettiği söyleniyor.

Konya Valiliği'nin yaptığı açıklamada ise olayın aile içi bir cinayet olarak değerlendirildiği belirtildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri defnedildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri defnedildi.