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Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağı düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu ancak, üs bölgesi içindeki bir şantiyede çalışan askeri personel şehit oldu.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:12
Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit

Konya'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Bir Askeri Personel Şehit Oldu

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait bir F-5 tipi eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Pilotun uçaktan paraşütle atladığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ancak üzücü bir şekilde, olayda bir askeri personelin şehit olduğu açıklandı.

Olayın Detayları ve Kurtulan Pilot

Konya Valisi Vahdettin Özkan, uçağın üs bölgesi içinde düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu belirtti. Ancak şantiye alanında çalışan bir askeri personelin şehit olduğunu ifade etti. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Özkan, "Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Konya'daki Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan eğitim uçağının düşmesiyle ilgili olarak olay yerinde teknik incelemeler sürüyor. Kazanın nedeni hakkında detaylı bir araştırma yapılıyor.

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