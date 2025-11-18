Konya Ereğli'de Jandarma Operasyonu: Bin 915 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 915 adet sentetik ecza hap ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:50
Konya Ereğli'de Jandarma Operasyonu: Bin 915 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Konya Ereğli'de Jandarma Operasyonu

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ve bir adet havalı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon tarihi: 14 Kasım 2025. İstihbari çalışmalar sonucunda KOM Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve NSM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan adli aramada bin 915 adet sentetik ecza hap ile 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ereğli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

