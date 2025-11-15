Konya Kulu'da 3 Katlı Müstakil Evde Yangın — İtfaiye Söndürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde yangın söndürüldü

İtfaiyenin hızlı müdahalesi paniği önledi

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, bölge sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yaraşlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'ye ait 3 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını izleyen vatandaşlar üzüntü yaşarken, olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

