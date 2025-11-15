Konya Kulu'da 3 Katlı Müstakil Evde Yangın — İtfaiye Söndürdü

Kulu ilçesi Yaraşlı Mahallesi'nde çıkan 3 katlı müstakil ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; evde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:14
Konya Kulu'da 3 Katlı Müstakil Evde Yangın — İtfaiye Söndürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde yangın söndürüldü

İtfaiyenin hızlı müdahalesi paniği önledi

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, bölge sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Yaraşlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'ye ait 3 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını izleyen vatandaşlar üzüntü yaşarken, olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDE MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze’de 30 Kimliği Tespit Edilemeyen Filistinli Toplu Defnedildi
2
İzmirli 'Örümcek Adam' Van Gölü’ne Dalıp Kirliliğe Dikkat Çekti
3
Sofya'da 'Dostluk' Sergisi Açıldı: Türk Ressamların Eserleri Öne Çıkıyor
4
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
5
Kerkük'te İlk Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapıldı
6
Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu, Serbest Bırakıldı
7
Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?