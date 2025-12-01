Konya merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama, 35 milyonluk el koyma

Konya merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı, yaklaşık 35 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:11
Konya merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama, 35 milyonluk el koyma

Konya merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama

Operasyon detayları ve el koyulan malvarlığı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik olarak 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 55 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 26'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturmada el konulan malvarlıkları arasında 10 araç, 5 taşınmaz, bankalarda 3 milyon 502 bin 413 lira ve kripto hesaplarda 59 bin 195 dolar bulunduğu; bunların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu bildirildi.

KONYA MERKEZLİ 21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. 35 MİLYONLUK MAL...

KONYA MERKEZLİ 21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. 35 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU.

KONYA MERKEZLİ 21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. 35 MİLYONLUK MAL...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de çekicide 480 tabanca ve 6.812 silah parçası ele geçirildi
2
Macron: "Toprakları Tartışabilecek Tek Taraf Ukrayna’dır" — Zelenskiy Paris’te
3
Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır' — Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Vurgusu
4
Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama
5
Edirne'de Köpek Toplama Görüntüleri Tepki Çekti
6
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
7
Tokat'ta Yaya Kazası: Doğancıbağları'nda Yaşlı Adam Öldü

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı