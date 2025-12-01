Konya merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama, 35 milyonluk el koyma

Konya merkezli 21 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama

Operasyon detayları ve el koyulan malvarlığı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik olarak 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 55 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 26'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturmada el konulan malvarlıkları arasında 10 araç, 5 taşınmaz, bankalarda 3 milyon 502 bin 413 lira ve kripto hesaplarda 59 bin 195 dolar bulunduğu; bunların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu bildirildi.

