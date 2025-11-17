Konyaaltı Belediyesi Şehit Murat Talay’ın Sokağını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Konyaaltı Belediyesi, Doyran Dağ Mahallesi'ndeki Şehit Murat Talay'ın ailesinin yaşadığı sokağa kış öncesi sıcak asfalt dökerek yolu yeniledi; aile ve muhtar teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:49
Konyaaltı Belediyesi Şehit Murat Talay’ın Sokağını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Konyaaltı Belediyesi Şehit Murat Talay’ın Sokağını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Konyaaltı Belediyesi, Şehit Murat Talay’ın ailesinin yaşadığı sokakta gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla kış öncesinde yol konforunu artırdı. Yapılan müdahale, bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çalışmanın Detayları

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Doyran Dağ Mahallesi Şehit Murat Talay Caddesi 2743 Sokak’ta bozulan yolun onarımını üstlendi. Çalışmayı Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi ve sokağın yolu daha kullanışlı hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yıl boyunca planlı olarak yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam edecek.

Teşekkür ve Mesajlar

Şehit Murat Talay’ın ailesi ile Doyran Dağ Mahalle Muhtarı Şahali Kıvrak, yapılan çalışmadan dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm belediye ekibine teşekkür etti.

Şehit ailelerine ve gazilere sonsuz saygı duyduklarını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmasıyla, kahraman Şehidimiz Murat Talay’ın ailesinin yaşadığı sokağın yolunu daha kullanışlı hale getirmiş olduk. Yaptığımız tüm hizmetlerle şehidimizin emanetine sahip çıkıyoruz. Şehidimizin emaneti bizim emanetimizdir. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çalışmamızın yanı sıra ekiplerimiz, Konyaaltı’mızda onarılması gereken tüm yollarda planlı olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Tüm mesai arkadaşlarımızın eline sağlık" dedi.

Doyran Dağ Mahalle Muhtarı Şahali Kıvrak ise, "Öncelikle Konyaaltı Belediye Başkanı’mız Cem Kotan’a ve tüm Konyaaltı Belediyesi personeline teşekkür etmek istiyorum. Talebimizi hızla çözdüler ve şehidimizin emanetine nasıl sahip çıktıklarını bir kez daha göstermiş oldular. Mahallem adına memnuniyet duydum" şeklinde konuştu.

KONYAALTI BELEDİYESİ, ŞEHİT MURAT TALAY'IN AİLESİNİN YAŞADIĞI SOKAKTA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI...

KONYAALTI BELEDİYESİ, ŞEHİT MURAT TALAY'IN AİLESİNİN YAŞADIĞI SOKAKTA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

KONYAALTI BELEDİYESİ, ŞEHİT MURAT TALAY'IN AİLESİNİN YAŞADIĞI SOKAKTA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI...

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alaplı'da İzinsiz Dronlar Düşürülecek: Üç Aşamalı İzin ve 78 bin 701 TL Ceza
4
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
5
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
6
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler