Konyaaltı Belediyesi Şehit Murat Talay’ın Sokağını Sıcak Asfaltla Yeniledi

Konyaaltı Belediyesi, Şehit Murat Talay’ın ailesinin yaşadığı sokakta gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla kış öncesinde yol konforunu artırdı. Yapılan müdahale, bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çalışmanın Detayları

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Doyran Dağ Mahallesi Şehit Murat Talay Caddesi 2743 Sokak’ta bozulan yolun onarımını üstlendi. Çalışmayı Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi ve sokağın yolu daha kullanışlı hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yıl boyunca planlı olarak yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam edecek.

Teşekkür ve Mesajlar

Şehit Murat Talay’ın ailesi ile Doyran Dağ Mahalle Muhtarı Şahali Kıvrak, yapılan çalışmadan dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm belediye ekibine teşekkür etti.

Şehit ailelerine ve gazilere sonsuz saygı duyduklarını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmasıyla, kahraman Şehidimiz Murat Talay’ın ailesinin yaşadığı sokağın yolunu daha kullanışlı hale getirmiş olduk. Yaptığımız tüm hizmetlerle şehidimizin emanetine sahip çıkıyoruz. Şehidimizin emaneti bizim emanetimizdir. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu çalışmamızın yanı sıra ekiplerimiz, Konyaaltı’mızda onarılması gereken tüm yollarda planlı olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Tüm mesai arkadaşlarımızın eline sağlık" dedi.

Doyran Dağ Mahalle Muhtarı Şahali Kıvrak ise, "Öncelikle Konyaaltı Belediye Başkanı’mız Cem Kotan’a ve tüm Konyaaltı Belediyesi personeline teşekkür etmek istiyorum. Talebimizi hızla çözdüler ve şehidimizin emanetine nasıl sahip çıktıklarını bir kez daha göstermiş oldular. Mahallem adına memnuniyet duydum" şeklinde konuştu.

