Kop Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor — Bayburt-Erzurum Yolu

Kop Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

2 bin 400 rakımlı Kop Dağı, Bayburt ile Erzurum'u birbirine bağlayan güzergahta aralıklı kar yağışlarına sahne oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer düşüyor, sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Bayburt şehir merkezinde ise yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji ve Valilikten Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Bayburt Valiliği, şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığını bildirerek, güvenli sürüş için kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekti. Valilikten yapılan uyarıda, uygulamanın 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu hatırlatılırken, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve kış şartlarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

