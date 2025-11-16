Kop Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor — Bayburt-Erzurum Yolu

Kop Dağı'nda aralıklı kar yağışı sürüyor. Meteoroloji uyarıyor; Bayburt Valiliği kış lastiği zorunluluğunu 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında başlattı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:49
Kop Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor — Bayburt-Erzurum Yolu

Kop Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

2 bin 400 rakımlı Kop Dağı, Bayburt ile Erzurum'u birbirine bağlayan güzergahta aralıklı kar yağışlarına sahne oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün içinde zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer düşüyor, sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Bayburt şehir merkezinde ise yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji ve Valilikten Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini belirterek yaptığı açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Bayburt Valiliği, şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığını bildirerek, güvenli sürüş için kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekti. Valilikten yapılan uyarıda, uygulamanın 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu hatırlatılırken, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve kış şartlarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

KOP DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

KOP DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?