Körfez'de Otomobilde Bıçaklı Saldırı: Ercan Kavşut Hayatını Kaybetti

Kocaeli Körfez'de otomobilinde bıçaklanan 32 yaşındaki Ercan Kavşut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; saldırgan kaçtı, arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:31
Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, otomobilinin içinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 41 BBC 066 plakalı BMW marka aracında oturan Ercan Kavşut (32)'un yanına yaklaşan bir şahıs, aracın kapısını açıp Kavşut’u defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde kalan sürücü, aracıyla kaçmaya çalışırken saldırganın elindeki bıçakla küfür ettiği ve olay anının cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.

Ağır yaralı halde kaçmaya devam eden Ercan Kavşut, yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra Canbay Sokak girişinde park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavşut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın failinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

ERCAN KAVŞUT

