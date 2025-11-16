Körfez'de otomobildeki kanlı saldırı: Fail B.E. tutuklandı

Kocaeli Körfez'de 13 Kasım'da otomobilinde bıçaklanan Ercan Kavşut'un saldırganı B.E., düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:05
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 Kasım'da otomobil içerisinde bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Ercan Kavşut ile ilgili yürütülen soruşturmada, saldırının şüphelisi B.E. yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 13 Kasım'da Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BBC 066 plakalı BMW marka otomobilde oturan Ercan Kavşut'un yanına B.E. geldi. B.E., aracın kapısını açarak Kavşut'u defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Kavşut, aracıyla kaçmaya çalışırken B.E.'nin elindeki bıçakla küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'a giren Kavşut, park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavşut, doktorların tüm çabalarına rağmen dün kurtarılamadı.

Operasyon ve adli süreç

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda B.E. ile şüpheliye yardım ettiği değerlendirilen N.E., İ.E., F.E., E.Ş., T.K., S.K., A.S. gözaltına alındı.

Körfez Adliyesi'ne sevk edilen B.E. tutuklanırken, A.S.'ye ev hapsi tedbiri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

