Körfez'de yaya üst geçidi mahkeme kararıyla yıkıldı, 1 metre ötede yeniden açıldı

Körfez'de mahkeme kararıyla yıkılan yaya üst geçidi, eski noktasından 1 metre uzaklığa yeniden inşa edildi; vatandaşlar evin hâlâ göründüğünü belirtiyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:29
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir ailenin "evinin içinin göründüğü" iddiasıyla başlattığı dava sonucu yaya üst geçidi mahkeme kararıyla yıkıldı ve eski noktadan 1 metre yanına yeniden inşa edilerek hizmete açıldı. Vatandaşlar, değişikliğin yetersiz olduğunu söylüyor.

Olayın geçmişi

D-100 kara yolunun Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan noktada 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının yanında oturan Taşyürek ailesinin başvurusu ile hukuki sürece girdi. Aile, 2014 yılında yayaların evlerinin içini gördüğünü belirterek mahkemeye başvurdu.

Bilirkişi raporu ve mahkeme süreci

Kocaeli İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi, raporunda üst geçidin teknik eksiklikler taşıdığını ve evin mahremiyetini ihlal ettiğini tespit etti. Raporda, iniş-çıkışların uygun hale getirilmesi veya geçidin kaldırılması gerektiği vurgulandı. Mahkeme heyeti 2016 yılında geçidin yıkılmasına hükmetti; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün itirazı üzerine süreç istinafa taşındı. Dönemin ilçe belediyesi geçici çözüm olarak evin görünen kısımlarını metal panellerle kapatmıştı.

Hukuk sürecinin 2023 yılında tamamlanmasıyla üst mahkeme, itiraz yolunu kapatarak yıkım kararını kesinleştirdi. Kararın ardından Karayolları ekipleri üst geçidi sökerek, yapıyı eski noktasından yalnızca 1 metre mesafede yeniden inşa etti.

Vatandaş tepkisi

Üst geçidin yalnızca 1 metre kaydırılmasını eleştiren vatandaş Ömer Tek, şunları söyledi: "Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şeyi ifade eder mi, o da belli değil. Sonuçta vatandaş mahkemeyi kazanıyor. Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar. Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor."

