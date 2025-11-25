Körfez'de Yol Bakım ve Asfalt Yama Çalışmaları Sürüyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde bozulmuş yollarda 5 noktada eş zamanlı asfalt yama yaparak ulaşım konforunu ve güvenliğini artırıyor.

Fen İşleri ekipleri ilçe genelinde programlı onarım yapıyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, ulaşım konforunu artırmak ve trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla planlı şekilde yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde belirlenen program dahilinde çalışmalarına hız verdi. Ekipler, kullanıma bağlı olarak bozulan yolları tespit ederek gerekli müdahaleleri yapıyor.

Bu kapsamda Esentepe, İlimtepe ve Yeniyalı mahallelerindeki 5 farklı noktada eş zamanlı asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Hasar gören güzergahlar onarılarak trafik daha güvenli hale getirildi.

