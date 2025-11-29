Körfez'e 3 bin 300 Toros Sediri: 180 bin m²'lik Ağaçlandırma Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belen Mahallesi'nde 180 bin m² alanda 30 bin m²'lik bölümde 3 bin 300 Toros sediri dikerek kapsamlı ağaçlandırma başlattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:23
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve yeşil alan çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Körfez Belen Mahallesi'nde başlatılan proje ile kent, yeni bir nefes alanına kavuşacak.

Proje Detayları

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 180 bin metrekarelik dolgu alanında kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması başlattı. Proje kapsamında alanın 30 bin metrekarelik bölümü ağaçlandırılacak ve bölgeye 3 bin 300 Toros sediri dikilecek.

Hedef ve Etki

Doğal dokuya uyumlu türlerle gerçekleştirilecek dikim çalışması, ekosistemin güçlenmesini amaçlarken, bölgeyi gelecekte vatandaşların rahatça nefes alabileceği daha yeşil bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre ve yeşil alan politikaları kapsamında yürütülen bu çalışma, kentin yaşam kalitesine katkı sağlamayı amaçlayan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

