KOSKİ'den Dijitalleşmede Çifte Başarı: CBS ve e-KOSKİ Finalist

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, teknoloji ve yenilik odaklı iki projesiyle ulusal ödül organizasyonlarında önemli başarılar elde etti.

CBS Projesi: Yerli ve Milli Başarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Projesi, KOSKİ mühendislik ekibi tarafından geliştirildi ve 12. Bilişim Yıldızları 2025 Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışmasında dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. "Yerli ve Milli/Özgün" başlığının ruhuna uygun şekilde, CBS altyapısının tüm bileşenleri KOSKİ mühendislerince tasarlanıp hayata geçirildi. Proje; veri yönetimi, saha operasyonları ve akıllı şehir uygulamalarına sunduğu katkılar nedeniyle yarışmada finale kalma başarısı gösterdi.

e-KOSKİ Online İşlemler: Vatandaşa Hızlı Hizmet

e-KOSKİ Online İşlemler Web Sitesi, vatandaşların işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirildi. Bu proje 23. Altın Örümcek Ödüllerinde "Kamu Kurumu Web Sitesi" kategorisinde finale kalan çalışmalar arasında yer aldı.

Her iki proje de açık kaynak kullanılarak geliştirildi ve KOSKİ’nin dijitalleşme vizyonuna güçlü katkı sunuyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, kullanıcı odaklı yaklaşımla öne çıkan bu çalışmalar; su ve altyapı yönetiminde verimliliği artırırken kurumsal süreçleri de güçlendiriyor.

KOSKİ, önümüzdeki dönemde teknoloji, inovasyon ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik yatırımlarını artırarak Konya’ya değer katmayı sürdürecek.

