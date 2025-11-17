KOSKİ'den Dijitalleşmede Çifte Başarı: CBS ve e-KOSKİ Finalist

KOSKİ'nin CBS Projesi 12. Bilişim Yıldızları 2025'te ödül aldı; e-KOSKİ Online İşlemler sitesi 23. Altın Örümcek'te 'Kamu Kurumu Web Sitesi' kategorisinde finale kaldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:11
KOSKİ'den Dijitalleşmede Çifte Başarı: CBS ve e-KOSKİ Finalist

KOSKİ'den Dijitalleşmede Çifte Başarı: CBS ve e-KOSKİ Finalist

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, teknoloji ve yenilik odaklı iki projesiyle ulusal ödül organizasyonlarında önemli başarılar elde etti.

CBS Projesi: Yerli ve Milli Başarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Projesi, KOSKİ mühendislik ekibi tarafından geliştirildi ve 12. Bilişim Yıldızları 2025 Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışmasında dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. "Yerli ve Milli/Özgün" başlığının ruhuna uygun şekilde, CBS altyapısının tüm bileşenleri KOSKİ mühendislerince tasarlanıp hayata geçirildi. Proje; veri yönetimi, saha operasyonları ve akıllı şehir uygulamalarına sunduğu katkılar nedeniyle yarışmada finale kalma başarısı gösterdi.

e-KOSKİ Online İşlemler: Vatandaşa Hızlı Hizmet

e-KOSKİ Online İşlemler Web Sitesi, vatandaşların işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirildi. Bu proje 23. Altın Örümcek Ödüllerinde "Kamu Kurumu Web Sitesi" kategorisinde finale kalan çalışmalar arasında yer aldı.

Her iki proje de açık kaynak kullanılarak geliştirildi ve KOSKİ’nin dijitalleşme vizyonuna güçlü katkı sunuyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, kullanıcı odaklı yaklaşımla öne çıkan bu çalışmalar; su ve altyapı yönetiminde verimliliği artırırken kurumsal süreçleri de güçlendiriyor.

KOSKİ, önümüzdeki dönemde teknoloji, inovasyon ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik yatırımlarını artırarak Konya’ya değer katmayı sürdürecek.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI PROJELERLE İKİ...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI PROJELERLE İKİ FARKLI ÖDÜL ORGANİZASYONUNDA FİNALE KALDI.

İLGİLİ HABERLER

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler