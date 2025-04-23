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Kosova'da Türk Askeri, 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenledi

Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kosova'da büyük bir çocuk şenliği organize etti.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 17:56
Kosova'da Türk Askeri, 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenledi

Kosova'da 23 Nisan Coşkusu

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Prizren şehrinde bir çocuk şenliği düzenledi.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Şenliğe, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta ve 700'den fazla çocuk katıldı. Ayrıca, ülkedeki Türk kuruluşlarının temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte çocuklar, Türk ve Kosova bayraklı uçurtmalar uçururken, halat çekme, sandalye kapmaca ve çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Mehteran Konseri

Şenlik kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de çocuklara özel bir konser verdi. Konserde "Şehzade Süleyman Marşı", "Ceddin Deden" ve "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra "Kosove oj nana ime" ve "Şu Prizren'in Eğri Büğrü Yolları" gibi yerel parçalar da seslendirildi.

Unutulmamalıdır ki, Türk askeri 1999 yılından bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapmaktadır.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde çocuk şenliği düzenlendi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde çocuk şenliği düzenlendi.

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