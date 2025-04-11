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Kosova ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Zirveyi Zorluyor

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye ile ilişkilerin tarihsel olarak her zaman yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:03
Kosova ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Zirveyi Zorluyor

Kosova ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Zirveyi Zorluyor

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak her zaman üst düzeyde sürdüğünü vurguladı. Bakan Damka, iki ülke arasındaki bağların köklü geçmişinin, karşılıklı iş birlikleri ve dostluk ilişkileri ile daha da güçlendiğine dikkat çekti.

Damka, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kosova için stratejik bir ortak olduğunu belirtirken, bu ilişkilerin her alanda, özellikle ekonomik ve kültürel iş birliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yıllar içerisinde pek çok alanda güçlü iş birlikleri kurulduğunu kaydeden Damka, Türkiye'nin Kosova'ya sağladığı desteklerin altını çizdi. “Türkiye, her zaman yanımızda oldu ve olmaya devam edecek,” şeklinde konuştu.

Bu bağlamda, Kosova'nın Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmek için çeşitli projelerin mevcut olduğunu belirten Bakan Damka, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Bakan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Bakan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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