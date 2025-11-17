Köyceğiz, Dalyan ve İztuzu’nda Kaçak Avcılık Denetimi: 2 Sepet, 5 Barbun Ağına El Konuldu

Köyceğiz Gölü, Dalyan ve İztuzu’nda Kaçak Su Ürünleri Denetimi

MUĞLA (İHA) - Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyceğiz Gölü, Dalyan ve İztuzu sahilinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 adet sepet ve 5 adet Barbun ağı ele geçirildi.

Denetimde ele geçirilenler

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerimiz tarafından Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, sahibi bulunamayan 2 adet sepet ve 5 adet Barbun ağına el konulmuştur.

Yasaklar ve uyarılar

Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğin 17. maddesi (1/f) bendi gereğince; Köyceğiz Dalyan’ını Akdeniz’e bağlayan kanalın başlangıcı olan İztuzu Sahili’nde, Akiye Burnu ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, 1 Kasım-30 Nisan tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan bu hassas dönemde kurallara uymalarını ve doğal yaşamın korunmasına katkı sunmalarını önemle rica etti.

