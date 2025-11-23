Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği

Köyceğiz'de Öğretmenler Günü Şenliği Coşkusu

Etkinlik detayları

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde düzenlenen şenlik, Toparlar Kazancı Mesire piknik alanında gerçekleştirildi.

Şenlik, Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle organize edildi. Etkinlik, 2025 Aile Yılı kapsamında öğretmenler ve ailelerinin bir araya geldiği bir kutlama olarak planlandı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şenlik kapsamında öğretmenler arasında ödüllü çuval yarışı, bilek güreşi ve halat yarışı düzenlendi; yarışmalarda keyifli ve heyecanlı anlar yaşandı. Başarılı olan öğretmenlere madalya ve belgeler takdim edildi.

Gönüllü öğretmenlerin verdiği konserde katılımcılar hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek pisti doldurdu. Etkinlikte ayrıca geleneksel okçuluk, dart, mini voleybol, mini futbol ve karaoke gibi çeşitli aktiviteler de yer aldı.

Şenliğe katılan öğretmenler, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmen Şeyma Çopur: "Köyceğiz’de ilk defa gerçekleştirilen Öğretmenler Günü kutlamasına katıldık. Çok eğlenceli oldu. Güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güzel bir gün oldu"

Öğretmen İsa Taşdemir: "Bu güzel etkinliği düzenleyen başta Köyceğiz Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Farklı güzel bir duygu. Çok eğlenceliydi. Beklediğimden çok daha güzel bir gün geçti. Herkese teşekkür ederim"

Şenlikte öğretmenlere lokma, çay, ayran ve ekmek arası sucuk-köfte ikram edildi. Ayrıca Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğretmenlere fidan hediye edildi.

