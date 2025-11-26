Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı

Köyceğiz'de Fethiye-Muğla karayolunda iki Tofaş'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; 2'sinin durumu ağır. Yol bir süre kapandı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:47
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı

Köyceğiz'de iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Fethiye-Muğla karayolunda meydana gelen kazada iki Fiat Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza anı ve taraflar

Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu’nda saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 AB 2480 plakalı Fiat Tofaş, Fethiye yönünden Muğla’ya ilerlerken; iddiaya göre tali yoldan kontrolsüzce çevre yoluna çıkan S.B. yönetimindeki 48 ATH 180 plakalı Fiat Tofaş ile çarpıştı.

Kazada üç kişi araçlarda sıkıştı; çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale ve yol durumu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kaza nedeniyle Fethiye-Muğla karayolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı ve her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası trafik akışı normale döndü.

Kaza sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE FİAT TOFAŞ MARKA İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA...

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE FİAT TOFAŞ MARKA İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE FİAT TOFAŞ MARKA İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun’da 9 Köpeğin Telef Olması: Başkan İhsan Kurnaz’tan Tepki
2
Kuyumcu Soygunu: 5 Kilo Altınla Kaçan Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı
3
Bursa'da Sahte Çekici Baskını: 4 Kişi Gözaltında
4
Kırklareli'de B-Reçete Uygulaması: Belgesi Olmayan Reçete Yazamayacak
5
Yalova’da Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron ve 238 Kg Tütün Ele Geçirildi
6
Karabük'te Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
7
Çorum Alaca'da Durdurulan Araçta 29 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama