Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı

Köyceğiz'de iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Fethiye-Muğla karayolunda meydana gelen kazada iki Fiat Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza anı ve taraflar

Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu’nda saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 AB 2480 plakalı Fiat Tofaş, Fethiye yönünden Muğla’ya ilerlerken; iddiaya göre tali yoldan kontrolsüzce çevre yoluna çıkan S.B. yönetimindeki 48 ATH 180 plakalı Fiat Tofaş ile çarpıştı.

Kazada üç kişi araçlarda sıkıştı; çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale ve yol durumu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kaza nedeniyle Fethiye-Muğla karayolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı ve her iki yönde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası trafik akışı normale döndü.

Kaza sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE FİAT TOFAŞ MARKA İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.