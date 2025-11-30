Köyceğiz Döğüşbelen Merkez Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Döğüşbelen Merkez Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik, Köyceğiz Müftülüğü tarafından organize edildi.

Program Akışı

Sabah namazı buluşmasında ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Namazın ardından cemaatle birlikte tesbihat gerçekleştirildi ve program duygusal bir birliktelik havasında sürdü.

Teşekkür ve Kapanış

Etkinlikte söz alan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, sabahın bereketinde programa katılan tüm cemaate, camiye gelen gençlere ve programda emeği geçen İmam-Hatip Yasin Yıldırım ile Sinan Demir'e teşekkür etti. Yapılan ikramlar ve yemek duasının ardından program sona erdi.

