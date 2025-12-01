Koyulhisar'da 4-6 Yaş ve Kız Kur'an Kursları Törenle Açıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 4-6 yaş ve kız Kur'an kursları törenle hizmete girdi; ilçe protokolü katıldı, duanın ardından kurdele kesildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:55
Koyulhisar'da 4-6 Yaş ve Kız Kur'an Kursları Törenle Açıldı

Koyulhisar'da Kur'an kursları hizmete açıldı

Açılış töreni protokol katılımıyla gerçekleştirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yapımı tamamlanan 4-6 yaş Kur'an kursu ile kız Kur'an kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene; Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, Belediye Başkanı Bora Karakullukcu, İl Müftüsü Hasan Limon, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Limon, açılışta yaptığı konuşmada kursların yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, açılan bu eğitim yuvalarının Koyulhisar'a hayırlı olmasını diledi.

Kurslar, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Koç tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek resmen hizmete açıldı.

Programın sonunda İl Müftüsü Hasan Limon ve ilçe protokolü sınıfları gezerek eğitim gören öğrenci ve kursiyerlere başarılar diledi.

