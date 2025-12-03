Kozan'da çatıya çıkan boyacı 80 bin TL alacağını alınca indi

Olayın detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkan boyacı, yaklaşık 80 bin TL alacağını tahsil ettikten sonra ikna olup indi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Boyacılık yapan Ş.B. (40), alacak iddiası üzerine inşaatın çatısına çıkarak tepki gösterdi.

Durumu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Kozan Belediyesi AKOM, Sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, çevredeki vatandaşlar ile birlikte bir düşme ihtimaline karşı inşaat zemininin altına branda gererek güvenlik önlemi aldı. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaş yaşananları izledi.

Polis ekiplerinin uzun süreli ikna çabalarının ardından, boya ustasının çalıştığı işi veren usta ile ulaşıldı. Alacağı olduğu ileri sürülen 80 bin lira ödemesi hesabına yatırılan Ş.B., çatıdan inmeyi kabul etti.

Çatıda saatlerce bekleyen Ş.B., tedbir amacıyla ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

