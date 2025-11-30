Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj

Adana Kozan’da polis KADES uygulamasını tanıttı; şiddet görmüş Meryem Boğa, üç çocuğuyla ayakta durduğunu söyleyip uygulamayı destekledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:28
Kozan'da KADES tanıtımı ve saha bilgilendirmesi

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde iş yerleri, caddeler ve sokaklarda vatandaşlara kadına karşı şiddetle ilgili bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ekipler, kadına karşı işlenen suçların önlenmesi ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla KADES uygulamasını tanıttı. Polisler, uygulamanın telefona nasıl indirileceğini ve ne şekilde kullanılacağını vatandaşlara tek tek anlattı. Kadın polisler, şiddet anında KADES kullanıldığında emniyetin kısa sürede harekete geçtiğine dikkat çekti.

Sahada karşılaşılanlar ve destek mesajları

Bilgilendirme sırasında ekipler, daha önce şiddet gördüğünü belirten vatandaşlarla da karşılaştı. Bilgilendirmeyi alan Gökçe Uzun, "Kadına şiddetin en aza indirilmesi için biz de bu uygulamayı ve dayanışmayı destekliyoruz" dedi.

İbrahim Kurtaran ise, "Şiddet uygulayan kişilerin toplumda kabul görmemesi gerekir. Biz de şiddetin her türlüsüne karşıyız. Emniyet bu konuda nasıl sahada mücadele veriyorsa, bizler de duyarlı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Daha önce şiddet gördüğünü söyleyen Meryem Boğa güçlü duruşuyla dikkat çekti: "Her kadın değerlidir, kırılmaya gelmez. Çok şiddet gördüm, ihanete uğradım. Buna rağmen üç çocuğumla ayakta duruyorum. KADES uygulamasını destekliyorum"

Bilgilendirme sonunda polis ekipleri vatandaşlara "Kadına El Kalmaz" broşürleri dağıttı.

