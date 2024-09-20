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KPSS Ön Lisans Cevap Kağıtları Artık Erişime Açık

2024 KPSS Ön Lisans cevap kağıtları ve doğru yanıtlar, ÖSYM'nin web sitesinde erişime sunuldu. Adaylar 10 gün boyunca görüntüleyebilir.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:26
KPSS Ön Lisans Cevap Kağıtları Artık Erişime Açık

ÖSYM'den Önemli Duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans'a ait cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını erişime açtı.

Cevap Kağıtlarına Erişim Detayları

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecekler.

Adayların Bilgileri

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınav ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçebilirler. Bu ekran üzerinden;

  • Sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü,
  • İşaretlemelerini ve okunan cevaplarını,
  • Doğru cevapları görebilecekler.

Her Soruya Ayrıntılı Erişim

Ayrıca, adaylar, cevap anahtarının bulunduğu form üzerindeki soru numaralarına tıklayarak her bir sorunun detaylarına ulaşabilecekler. Açılan yeni pencerede:

  • Soru kökü,
  • Cevap seçenekleri,
  • Kendilerinin verdiği cevapları görüntüleyebilecekler.

Test Sonuçları Hakkında Bilgiler

Cevap kağıdı görüntüleme sayfasında adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da yer alacak.

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