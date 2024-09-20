KPSS Ön Lisans Cevap Kağıtları Artık Erişime Açık

ÖSYM'den Önemli Duyuru
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans'a ait cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını erişime açtı.
Cevap Kağıtlarına Erişim Detayları
ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecekler.
Adayların Bilgileri
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınav ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçebilirler. Bu ekran üzerinden;
- Sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü,
- İşaretlemelerini ve okunan cevaplarını,
- Doğru cevapları görebilecekler.
Her Soruya Ayrıntılı Erişim
Ayrıca, adaylar, cevap anahtarının bulunduğu form üzerindeki soru numaralarına tıklayarak her bir sorunun detaylarına ulaşabilecekler. Açılan yeni pencerede:
- Soru kökü,
- Cevap seçenekleri,
- Kendilerinin verdiği cevapları görüntüleyebilecekler.
Test Sonuçları Hakkında Bilgiler
Cevap kağıdı görüntüleme sayfasında adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da yer alacak.