KPSS Ön Lisans Cevap Kağıtları Artık Erişime Açık

ÖSYM'den Önemli Duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans'a ait cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını erişime açtı.

Cevap Kağıtlarına Erişim Detayları

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecekler.

Adayların Bilgileri

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınav ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçebilirler. Bu ekran üzerinden;

Sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü,

İşaretlemelerini ve okunan cevaplarını,

Doğru cevapları görebilecekler.

Her Soruya Ayrıntılı Erişim

Ayrıca, adaylar, cevap anahtarının bulunduğu form üzerindeki soru numaralarına tıklayarak her bir sorunun detaylarına ulaşabilecekler. Açılan yeni pencerede:

Soru kökü,

Cevap seçenekleri,

Kendilerinin verdiği cevapları görüntüleyebilecekler.

Test Sonuçları Hakkında Bilgiler

Cevap kağıdı görüntüleme sayfasında adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da yer alacak.