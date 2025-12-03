Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı

Krakow'da Bienczycka sokağında iki tramvayın çarpışması sonucu 2'si ağır 35 kişi yaralandı; 24'ü olay yerinde tedavi edildi, 10'u hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:27
Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı

Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı

Polonya’nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi.

Kaza Detayları

Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvay'a arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı.

Kazanın ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma

Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

POLONYA'DA TRAMVAY KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 35 YARALI

POLONYA'DA TRAMVAY KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 35 YARALI

POLONYA'DA TRAMVAY KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 35 YARALI

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki Eye Ahmet Hatay’da bulundu
2
Çermik’te Engelliler Unutulmadı: 3 Aralık Ziyaretleri
3
Edirne'de Engelliler Günü Konseri: Kadın Darbuka Ritim Grubu Coşturdu
4
Tanju Özcan'dan Faruk Özlü'ye: "O giderken biz o yoldan dönüyorduk"
5
Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı
6
İnegöl'de Marketin Yük Asansöründe İşçi Ağır Yaralandı
7
Tarsus'ta Engelsiz Zumba ile 3 Aralık'ta Farkındalık

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?