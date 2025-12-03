Krakow'da Tramvay Kazası: 2'si Ağır 35 Yaralı

Polonya’nın güneyindeki Krakow kentinde akşam saatlerinde tramvay kazası meydana geldi.

Kaza Detayları

Bienczycka adlı sokakta yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre, kavşakta bekleyen 52 nolu tramvay'a arkadan gelen 5 nolu tramvay çarptı.

Kazanın ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 35 kişi yaralandı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Yetkililer, 5 nolu tramvayın vatmanının kabinde sıkıştığını ve uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. 24 yolcunun tedavisi olay yerinde yapılırken, 10 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma

Yetkililerin kazaya ilişkin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

