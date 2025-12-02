Kremlin: Rusya Ukrayna ile barışa açık, ancak tüm hedefler tamamlanmalı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduğunu, ancak savaşın tüm hedeflerine ulaşılması gerektiğini açıkladı. Peskov bu açıklamayı Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti öncesinde Hint medyasına yaptı.

Peskov, ABD yönetiminin Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmayı amaçlayan girişimlerine önem verdiklerini belirterek, "ABD arabuluculuğu çok etkili ve başarılı olmasını umuyoruz. Barışa önem verdiğimiz için buna katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

Sözcü ayrıca Ukrayna’ya ilişkin müzakerelerin belirli koşullara bağlandığını vurguladı ve bunun yalnızca "Rusya’nın tüm stratejik hedeflerine ulaşılması ve Rusya’nın özel askeri harekatının (savaşın) başlamasına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması şartıyla yürütülmesi gerektiğini" ifade etti. Peskov, "Rusya barış müzakerelerine açık olduğu için bu (müzakereler) bizim için büyük önem taşıyor. Ancak barış müzakereleri yoluyla hedeflerimize ulaşmalı ve askeri harekatın (savaşın) temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız" sözlerini kullandı.

Witkoff-Kushner-Putin görüşmesi "önemli adım"

Peskov, ayrıca ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın bugün Kremlin Sarayı’nda Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Sözcü, toplantının "barışçıl çözüme doğru önemli bir adım" olduğunu vurgularken, görüşmede ABD ile Ukrayna arasında son dönemdeki görüşmelerde varılan mutabakatların ele alınacağını söyledi.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV (ARŞİV)