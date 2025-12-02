Kremlin: Rusya Ukrayna ile barışa açık, ancak tüm hedefler tamamlanmalı

Peskov: Rusya Ukrayna ile barış müzakerelerine açık, ancak tüm stratejik hedefler gerçekleştirilmeli; Witkoff ve Kushner'in Putin görüşmesi 'önemli adım'.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:29
Kremlin: Rusya Ukrayna ile barışa açık, ancak tüm hedefler tamamlanmalı

Kremlin: Rusya Ukrayna ile barışa açık, ancak tüm hedefler tamamlanmalı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduğunu, ancak savaşın tüm hedeflerine ulaşılması gerektiğini açıkladı. Peskov bu açıklamayı Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti öncesinde Hint medyasına yaptı.

Peskov, ABD yönetiminin Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmayı amaçlayan girişimlerine önem verdiklerini belirterek, "ABD arabuluculuğu çok etkili ve başarılı olmasını umuyoruz. Barışa önem verdiğimiz için buna katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

Sözcü ayrıca Ukrayna’ya ilişkin müzakerelerin belirli koşullara bağlandığını vurguladı ve bunun yalnızca "Rusya’nın tüm stratejik hedeflerine ulaşılması ve Rusya’nın özel askeri harekatının (savaşın) başlamasına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması şartıyla yürütülmesi gerektiğini" ifade etti. Peskov, "Rusya barış müzakerelerine açık olduğu için bu (müzakereler) bizim için büyük önem taşıyor. Ancak barış müzakereleri yoluyla hedeflerimize ulaşmalı ve askeri harekatın (savaşın) temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız" sözlerini kullandı.

Witkoff-Kushner-Putin görüşmesi "önemli adım"

Peskov, ayrıca ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’ın bugün Kremlin Sarayı’nda Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Sözcü, toplantının "barışçıl çözüme doğru önemli bir adım" olduğunu vurgularken, görüşmede ABD ile Ukrayna arasında son dönemdeki görüşmelerde varılan mutabakatların ele alınacağını söyledi.

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV (ARŞİV)

KREMLİN SARAYI SÖZCÜSÜ DMİTRİY PESKOV (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
2
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
3
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
4
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti
5
Çorum Baklavası'na Coğrafi İşaret Tescili
6
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
7
NADMEX 2025 İstanbul'da Başlıyor: Türkiye'nin Afet Yönetimi Buluşması

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde