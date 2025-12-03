KTB Başkanı Bağlamış: 'Engelli Bireyler Toplumsal Yaşamın Ayrılmaz Parçasıdır' — 3 Aralık Mesajı

KTB Başkanı Recep Bağlamış'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi. Bağlamış, erişilebilirlik ve fırsat eşitliği konularına dikkat çekerek toplumun bu alandaki sorumluluğuna vurgu yaptı.

Bağlamış'ın mesajı

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve çözüm iradesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gündür. Engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayata tam katılımı; yalnızca bireysel bir hak değil, aynı zamanda toplumların gelişmişlik seviyesinin de göstergesidir. Kayseri Ticaret Borsası olarak, üretimden ticarete uzanan tüm süreçlerde erişilebilirliğin artırılmasını, engelli bireylerin istihdamda daha fazla yer almasını ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini destekliyoruz. Engelleri birlikte aşabileceğimize, dayanışma ve anlayışla herkes için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor; ailelerine, emek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür ediyorum."

Bağlamış, mesajında özellikle erişilebilirlik, istihdam ve fırsat eşitliği konularının geliştirilmesine yönelik desteği vurguladı ve toplumun dayanışma ile daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturabileceğini belirtti.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.