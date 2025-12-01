KTÜ'de "Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" Sempozyumu Başladı

Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy: "100 yıllık afet bilinci çok başarılı olmadığımızı anlatıyor"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde 1-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan "Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" sempozyumu, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada etkinliğin amaçlarına ve bölgedeki risklerin yönetimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Bu sempozyum ile bizler farklı meslek disiplinleriyle bir araya gelerek ülkemizde afet bilinci oluşturulmasına ön ayak olmak istedik. İlk kez bu kapsamda yapılmış bir sempozyum" dedi.

Ersoy, ayrıca "100 yıllık afet bilinci çok başarılı olmadığımızı anlatıyor" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Biz geçtiğimiz 100 yılda bu afetlerden ülkemizde neler öğrendik hangi dersleri aldık, almalıyız ve önümüzdeki 100 yılları da buna göre nasıl projelendirmeliyiz onu hedefledik. Bizler KTÜ Heyelan Uygulama Merkezi olarak bölgemizdeki afet risklerine karşı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Karadeniz Bölgesi’nde sel, taşkın, heyelanlardan ve bunun yanı sıra kaya düşmelerinden fazlaca etkilenen bir bölgede yaşıyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili sempozyumdan sunumlar yapılacak. Bu sunumlar sonrasında bilgi kısmı oluşturulacak. Bu bilgi Trabzon halkına ulaştırılacak. Bu şekilde afet bilincinin yaygın hale getirilmesi için çaba göstereceğiz"

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sunum ve çalışmalarla ortaya çıkacak bilgiler, bölge halkına ulaştırılarak afet bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

PROF. DR. ARZU FIRAT ERSOY