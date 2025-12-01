KTÜ'de 'Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış' Sempozyumu Başladı

KTÜ'de düzenlenen 'Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış' sempozyumu start aldı; Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy 100 yıllık deneyimin yetersizliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:24
KTÜ'de 'Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış' Sempozyumu Başladı

KTÜ'de "Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" Sempozyumu Başladı

Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy: "100 yıllık afet bilinci çok başarılı olmadığımızı anlatıyor"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde 1-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan "Afet Bilinci: 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" sempozyumu, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada etkinliğin amaçlarına ve bölgedeki risklerin yönetimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, "Bu sempozyum ile bizler farklı meslek disiplinleriyle bir araya gelerek ülkemizde afet bilinci oluşturulmasına ön ayak olmak istedik. İlk kez bu kapsamda yapılmış bir sempozyum" dedi.

Ersoy, ayrıca "100 yıllık afet bilinci çok başarılı olmadığımızı anlatıyor" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Biz geçtiğimiz 100 yılda bu afetlerden ülkemizde neler öğrendik hangi dersleri aldık, almalıyız ve önümüzdeki 100 yılları da buna göre nasıl projelendirmeliyiz onu hedefledik. Bizler KTÜ Heyelan Uygulama Merkezi olarak bölgemizdeki afet risklerine karşı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Karadeniz Bölgesi’nde sel, taşkın, heyelanlardan ve bunun yanı sıra kaya düşmelerinden fazlaca etkilenen bir bölgede yaşıyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili sempozyumdan sunumlar yapılacak. Bu sunumlar sonrasında bilgi kısmı oluşturulacak. Bu bilgi Trabzon halkına ulaştırılacak. Bu şekilde afet bilincinin yaygın hale getirilmesi için çaba göstereceğiz"

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sunum ve çalışmalarla ortaya çıkacak bilgiler, bölge halkına ulaştırılarak afet bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

PROF. DR. ARZU FIRAT ERSOY

PROF. DR. ARZU FIRAT ERSOY

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE "AFET BİLİNCİ: 100 YILLIK DENEYİM VE GELECEĞE BAKIŞ" SEMPOZYUM...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı