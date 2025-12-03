Küçük Önlemlerle Boğaz Ağrısını Önleyin: Doğal ve Etkili Yöntemler

Uzmanlar, kış aylarında sık görülen boğaz ağrısının su tüketimi, doğal gargara ve bitki çayları gibi basit önlemlerle azaltılabileceğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:47
Kış aylarında sıklaşan boğaz ağrısı ve tahrişi, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Mevsim geçişlerinde havaların ani ısınma ve soğuma eğilimiyle birlikte boğaz şikayetleri daha fazla görülüyor; bu tablolar viral ya da bakteriyel kaynaklı olabiliyor.

Uzman Görüşü

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli, enfeksiyonların boğaz ağrısına yol açabileceğini ve beraberinde ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, bulantı ile baş ağrısının eşlik edebileceğini belirtiyor. Ciğerli şu ifadeleri kullandı:

"Boğaz ağrısına, virüslerin varlığı, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer dış etkenler sebep olabilir. Viral enfeksiyonların sebep olduğu boğaz ağrısı, tıbbi tedavi uygulanmakla beraber, bazen de kendiliğinden düzelen bir durumdur. Bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan boğaz ağrısı ise antibiyotik ilaçlar veya besinler yardımıyla tedavi edilmektedir. Bunun haricinde yeteri kadar dinlenmek, uyumak, yüksek sesle konuşmamak da boğaz ağrısıyla başa çıkmanın yolları arasındadır."

Doğal ve Uygulanabilir Öneriler

Sık su içmek boğazın kurumasını ve tahriş olmasını önleyerek ilk ve basit önlemler arasındadır.

Zencefil ve bal karışımı sabahları tüketilebilir: 1 tatlı kaşığı bal ile zencefili birlikte almak, rahatlama sağlayabilir.

Sirke gargarası bakterilere karşı destek sağlar. Hazırlamak için 1 çay bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı sirke ekleyerek gargara yapmak önerilmektedir.

İyotsuz tuzlu gargara da bakterilerle mücadelede etkilidir. Tarifi: 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz ekleyip gargara yapmak.

Ihlamur, antienflamatuvar özellikleri sayesinde iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur; ıhlamur çayı boğaz enfeksiyonlarında destekleyicidir.

Soğan ve sarımsak ise güçlü doğal antibiyotik kaynakları olarak hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla başa çıkmada önemli rol oynar.

Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli'nin belirttiği gibi, bu doğal yöntemler tıbbi tedaviye yardımcı olabilir; ağır veya uzun süren şikayetlerde sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir.

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde