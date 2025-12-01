Kuğu Gölü ile görkemli final: 1. Denizli Opera ve Bale Günleri

1. Denizli Opera ve Bale Günleri, dünya bale repertuarının en görkemli örneklerinden P.İ. Çaykovski’nin 'Kuğu Gölü' balesiyle final yaparak sanatseverlerden tam not aldı.

Festivalde öne çıkan etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, kente kültür ve sanatın seçkin eserlerini taşıdı. Festival Aşk-ı Memnu Operası ile açıldı; Laodikya Batı Tiyatrosunda sahnelenen Senfonik Neşet Ertaş Türküleri ve Hierapolis Antik Kentindeki Carmina Burana temsilleri geniş kitlelere ulaştı ve büyük ilgi gördü.

Final gecesi: Klasik bir bale deneyimi

Festival, P.İ. Çaykovski’nin 'Kuğu Gölü' balesi ile sona erdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen iki perdelik eser, izleyenlere gerçek bir klasik bale deneyimi sundu. Koreografileri Marius Petipa ve Lev Ivanovun izinden sahneye taşınan yapıt, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoyun yorumuyla sergilendi.

Sahne dekoru, ışık şovları, kostümler ve dansçıların performansı bir araya gelerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Final gecesine 7’den 70’e yüzlerce sanatsever katıldı.

