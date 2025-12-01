Kuğu Gölü ile görkemli final: 1. Denizli Opera ve Bale Günleri

1. Denizli Opera ve Bale Günleri, P.İ. Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' balesiyle sona erdi; Ankara Devlet Opera ve Balesi sahne aldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:13
Kuğu Gölü ile görkemli final: 1. Denizli Opera ve Bale Günleri

Kuğu Gölü ile görkemli final: 1. Denizli Opera ve Bale Günleri

1. Denizli Opera ve Bale Günleri, dünya bale repertuarının en görkemli örneklerinden P.İ. Çaykovski’nin 'Kuğu Gölü' balesiyle final yaparak sanatseverlerden tam not aldı.

Festivalde öne çıkan etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, kente kültür ve sanatın seçkin eserlerini taşıdı. Festival Aşk-ı Memnu Operası ile açıldı; Laodikya Batı Tiyatrosunda sahnelenen Senfonik Neşet Ertaş Türküleri ve Hierapolis Antik Kentindeki Carmina Burana temsilleri geniş kitlelere ulaştı ve büyük ilgi gördü.

Final gecesi: Klasik bir bale deneyimi

Festival, P.İ. Çaykovski’nin 'Kuğu Gölü' balesi ile sona erdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen iki perdelik eser, izleyenlere gerçek bir klasik bale deneyimi sundu. Koreografileri Marius Petipa ve Lev Ivanovun izinden sahneye taşınan yapıt, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoyun yorumuyla sergilendi.

Sahne dekoru, ışık şovları, kostümler ve dansçıların performansı bir araya gelerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Final gecesine 7’den 70’e yüzlerce sanatsever katıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 1. DENİZLİ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 1. DENİZLİ OPERA VE BALE GÜNLERİ, DÜNYA BALE REPERTUARININ EN GÖRKEMLİ YAPITLARINDAN BİRİ ‘KUĞU GÖLÜ’ İLE FİNAL YAPTI.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 1. DENİZLİ...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL