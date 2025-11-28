Kula Devlet Hastanesi'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

Manisa'nın Kula ilçesinde hizmet veren Kula Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatın Ayrıntıları

Tatbikat, senaryo gereği deprem anonsu ile başladı. Personel hızla güvenli alanlara yönlendirildi ve hastane bahçesinde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Sarsıntı sonrası triyaj ve ilk müdahale alanları oluşturarak tıbbi malzemeler belirlenen güvenli bölgelere taşındı.

Senaryonun ilerleyen aşamalarında enkazdan çıkarıldığı varsayılan yaralılar ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastaneye getirildi. Bahçede kurulan triyaj ve ilk müdahale alanlarında sağlık ekipleri yaralılara hızlı şekilde müdahale etti; yaralı sevki, acil tedavi, hasta yönlendirme ve ekip koordinasyonu tüm yönleriyle sınandı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada: "Kula Devlet Hastanesi olarak afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyemizi artırmak, çalışanlarımızın koordinasyon ve müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla hastane afet ve acil durum tatbikatını gerçekleştirdik. Bu tür tatbikatlar, olası bir acil durumda hızlı ve doğru adımlar atmamız açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Tatbikat, hem hastane personelinin hem de destek ekiplerinin afet anındaki reflekslerini güçlendirirken, ilçe genelinde deprem farkındalığının artırılmasına da katkı sağladı. Kapsamlı tatbikatın her yıl düzenli olarak tekrarlanacağı öğrenildi.

