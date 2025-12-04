Kültepe'de Mozaik Heyecanı: 1 Metrekarelik Helenistik Taban Buluntu

Kültepe'de mozaik heyecanı: 1 metrekarelik Helenistik taban keşfi

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine kadar uzatan arkeolojik zenginliğiyle yeniden gündemde. Bu yılki kazılarda, kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından yaklaşık 1 metrekarelik mozaik taban kalıntısı tespit edildi. Bölge, 'Anadolu tarihinin başladığı yer' tanımıyla biliniyor ve bu buluntu, Kültepe'nin Helenistik dönem verilerini güçlendiriyor.

Kazı çalışmalarının ayrıntıları

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde yer alan ve 77 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun süreli arkeolojik çalışmaları arasında bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yürütülüyor. 1948'de başlayan ve aralıksız devam eden kazılarda bu yıl, iyi korunmuş mozaik taban kalıntılarına rastlanması dikkat çekti.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu çalışmalarla ilgili şunları aktardı: 'Bu sene yaptığımız çalışmalarda tam kazı alanının sınırında 1 metrekarelik bir alanda mozaik tabanı olarak nitelendirilen bir kalıntıyla karşılaşıldı. Anadolu’da veya Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıkça karşılaştığımız bir olaydı ama yine yakın zamanda Kayseri İncesu’daki kazıda çok ciddi, güzel ve önemli mozaikli bir ev var. Buradaki çalışmalarda zaten Helenistik Dönemden çok fazla veri topladık, bu yüzden buradaki Helenistik yapının çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Maalesef Kültepe’nin çok erken dönemlerde araştırmacılar tarafından çok fazla tahrip edildiğini biliyorduk. İlk defa bu sene tam anlamıyla mozaikli yapının bir köşesine geldik.'

Buluntunun önemi ve gelecek planları

Kültepe'de daha önce elde edilen yazıtlar ve arkeolojik veriler, bölgede zengin bir şehir yaşamının varlığını gösteriyor. Bu çerçevede mozaikli bir yapının bulunması beklenen bir gelişmeydi. Prof. Dr. Kulakoğlu, mozaikle ilgili henüz kapsamlı bir verinin açıklanmadığını belirterek önümüzdeki yıllarda yapılacak kazıların bu alana ışık tutacağını ifade etti.

Prof. Dr. Kulakoğlu'nun ifadeleri: 'Henüz mozaiğe ilişkin bir verimiz yok. Sanıyorum önümüzdeki yıl bunu açacağız. Burada olmaması zaten mümkün değildi. Çünkü yazıtlardan biliyoruz; burada güzel bir şehir var, bu şehrin zenginleri var. Dolayısıyla burada böyle mozaikli bir yapı muhakkak var. Sanıyorum önümüzdeki yıllar buna ilişkin veri toplarız.'

Kazı ekipleri, Kültepe'nin Helenistik döneme ait yapı dokusunu daha iyi ortaya koymak için önümüzdeki sezonlarda alanın genişletilerek çalışılacağını ve mozaik tabanın korunarak detaylı belgeleneceğini belirtiyor.

KAYSERİ TARİHİNİ 6 BİN YIL ÖNCEYE DAYANDIRAN ARKEOLOJİK BULGU VE BELGELERİN GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDIĞI VE 'ANADOLU TARİHİNİN BAŞLADIĞI YER' OLARAK BİLİNEN KÜLTEPE KANİŞ-KARUM ÖREN YERİ'NDE BU YILKİ KAZILARDA MOZAİK KALINTILARI BULUNDU.