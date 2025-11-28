Kumluca Altınyaka'da Hayırsever Ergun Duran'ın Çeşmesi Hizmete Açıldı

Kumluca Altınyaka'da hayırseverin yaptırdığı çeşme hizmete açıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesi Altınyaka Mahallesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşme, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tören ve konuşmalar

Kumluca’ya 30 kilometre uzaklıktaki Altınyaka Mahallesi’nde, ilçeyi 4 mahalleye bağlayan yol üzerinde iş adamı Ergun Duran tarafından yaptırılan çeşme, protokolün katılımıyla düzenlenen açılış töreninde halkın hizmetine sunuldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş törende yaptığı konuşmada: "Hayırsever iş insanımızın konuşmasından eserlerine sadece bu çeşme ile değil, daha büyük eserlerle devam edeceğini anlıyorum. Zamanla hayırsever iş insanımızın yapacağı yardımlarla yükselecek eserlerine şahit olacağız inşallah. Bu çeşmenin yapımında emeği geçen Kumluca Belediyemize, iş insanımıza ve Altınyaka Mahalle Muhtarlığımıza teşekkür ederim" dedi.

Altınyaka Mahallesi Muhtarı Turan Orhantekin ise, "Bu çeşme benim seçim vaadimdi. Seçimden sonra hayırsever iş insanımız Ergun Duran ağabeyimizle konuştuk, çeşmeyi yapmaya karar verdik. Konuyu Kumluca Belediye Başkanımız Mesut Avcıoğlu’na ilettik. O da çeşmenin yerinin ve çevre düzenlemesinin yapılmasında büyük emek sarf etti. Belediye başkanımız ve hayırsever iş insanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İş adamı Ergun Duran ise, "Altınyaka Mahalle Muhtarımız bu çeşmeyi çok önemsedi. Biz de yardımda bulunarak, çeşmenin yapılmasında katkımız oldu. Bugün burada bu kadar insanın çeşmenin açılışı için değil de bir okul, bir hastane gibi daha büyük bir eser için toplanmasını isterdim. İnşallah bir gün o eserleri de ilçemize kazandırmak nasip olur" dedi.

Kumluca Müftüsü Bedir Aydın tarafından yapılan dua sonrası açılış kurdelesi kesildi. Törene Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş’in yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, çeşmeyi yaptıran iş adamı Ergun Duran ve mahalle sakinleri katıldı.

